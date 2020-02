Manuel Serrão sobre a eliminação do FC Porto: "Faltou atitude aos jogadores"

"Faltou atitude". Manuel Serrão, em declarações a Bola Branca, aponta o dedo aos jogadores do FC Porto, no dia seguinte ao afastamento da equipa da Liga Europa, com a derrota na segunda mão dos 16 avos de final diante do Leverkusen, por 1-3. No conjunto dos dois jogos com os alemães, o Porto sofreu cinco golos e marcou apenas dois.

Após a derrota da última noite, Sérgio Conceição reconheceu qualidade e mérito ao adversário, não deixando de apontar algum demérito à sua equipa. O empresário, comentador televisivo e conhecido adepto portista, viu o mesmo jogo que o treinador do FC Porto, mas vai mais longe na apreciação à exibição dos azuis e brancos.

"Acho que os jogadores deixaram-se perder cedo demais. Houve falta de atitude; lembro-me perfeitamente que depois de termos sofrido o golo, os jogadores do Leverkusen trocavam a bola no seu meio campo, e os do Porto parecia que estavam a ver, em vez de irem atrás da bola", observa Manuel Serrão.

Para além de ter perdido o jogo e a eliminatória, o Porto deverá ter perdido Luís Diaz para os próximos desafios, devido a uma aparente lesão muscular na coxa direita. A três dias do jogo nos Açores, com o Santa Clara, referente à jornada 23 do campeonato, Manuel Serrão olha com preocupação para a ausência forçada do extremo colombiano.

"A seguir à eliminação, que era mais ou menos aguardada, face à diferença de poderio entre as duas equipas, essa é a grande má notícia da noite. Era um jogador em boa forma, a ganhar influência na equipa e sinceramente não vejo quem o Porto tenha que o possa substituir a contento", analisa.

Impacto nas finanças

Mas do afastamento portista da Liga Europa resulta ainda uma outra má notícia, que tem a ver com os objetivos da SAD do FC Porto, que se encontra debaixo da supervisão da UEFA devido às questões de "fair-play" financeiro.

Em outubro passado, depois de ter visto a equipa profissional de futebol perder a possibilidade de marcar presença na fase grupos da liga dos campeões, a Porto SAD reviu em baixa os seus objetivos na UEFA. A participação na "Champions" teria permitido um encaixe mínimo de 44 milhões de euros. Com o afastamento, a meta foi revista em baixa para 16,7 milhões, valor que acabou por não ser alcançado. A eliminação pelo Leverkusen confina a cerca de 10 milhões de euros os ganhos do FC Porto na UEFA, muito longe das expetativas que se colocavam antes do início da temporada.

Com este cenário, Manuel Serrão não vê outra alternativa que não seja vender jogadores. O adepto e comentador do FC Porto recorre ao seu lado mais corrosivo para admitir que "concerteza alguém, responsável pelas contas do Porto, há-de estar com os cabelos em pé. A mim, 10 milhões davam-me muito jeito, mas para um clube que estava à espera de receber mais de 40 e se fica pelos 10, há-de ter problemas para resolver seguramente", diz Manuel Serrão, que prossegue no seu registo irónico quando confrontado com as soluções possíveis.

"Eu não tenho possibilidade de ajudar. Se tivesse, até o faria com muito gosto. Mas imaginando que não cai nenhum totoloto ou euromilhões, a única hipótese será vender jogadores, como aliás já foi referido em anos anteriores", conclui.