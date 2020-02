Luis Díaz sofreu rotura muscular

Luis Díaz sofreu uma rotura muscular na face posterior da coxa direita, frente ao Leverkusen, e junta-se ao boletim clínico do FC Porto.

O extremo colombiano saiu lesionado do jogo da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa e apenas fez tratamento no regresso ao trabalho do plantel portista. Vítor Ferreira também continua a recuperar de lesão, tendo feito tratamento.

O FC Porto começou a preparar a deslocação ao Santa Clara, na segunda-feira. O plantel volta a treinar às 11h00.