Avançado do Leverkusen esperava mais dificuldades com o FC Porto

Paulinho reconhece que não esperava tantas facilidades diante do FC Porto, no jogo de quinta-feira. A eliminatória estava em aberto, depois do 2-1 da 1.ª mão, mas antes da hora de jogo, no Dragão, o Bayer Leverkusen já vencia por 3-0 e tinha o apuramento encaminhado.

"Não esperava [tantas facilidades], por saber que o Porto é um grande clube. Mas acho que o Bayer foi melhor nos dois jogos e conseguiu uma vitória larga que deu a qualificação para a próxima fase", observa o extremo brasileiro, que Peter Bosz utilizou apenas nos descontos do jogo da 1.ª mão.

Paulinho admite que esperava mais do FC Porto, no entanto, reforça que o Bayer foi melhor. O internacional olímpico pelo Brasil ressalva que a equipa portuguesa terá tido uma noite infeliz, mas vê qualidade para "ganhar títulos".

Formado no Vasco da Gama, Paulinho, de 19 anos, custou 18,5 milhões de euros ao Leverkusen. O Sporting tentou contratá-lo no início da época. O extremo tem apenas dez jogos realizados, esta época, pelos alemães. Durante o mês de janeiro e até à segunda semana de fevereiro esteve ao serviço da seleção olímpica do Brasil