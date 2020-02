Universidade de Évora corta viagens ao estrangeiro e quer isolamento de quem esteve em países afetados

Veja também:

Por causa do coronavírus, a Universidade de Évora (UÉ) decidiu adotar medidas preventivas, seguindo as indicações sugeridas pela Agência Nacional de Erasmus.



“Com o intuito de proteger alunos, professores e trabalhadores, são canceladas ou adiadas as deslocações no âmbito de mobilidade incoming ou outgoing planeadas para o semestre de 2019/2020”, anuncia a instituição num esclarecimento publicado no seu sítio da Internet.



“Com o objetivo de intensificar as medidas de segurança e de isolar os possíveis focos de infeção”, a UÉ pede “a alunos, professores e trabalhadores que regressaram dos países afetados”, que “evitem quaisquer interações sociais durante quinze dias”, garantindo que a situação, no caso dos estudantes, “não prejudicará as avaliações.”

A instituição recorda também que “as Agências Nacionais e as organizações podem invocar a cláusula de força maior às atividades de mobilidade para a China ou para outras áreas afetadas, bem como a mobilidades provenientes dessas áreas.”

Assim sendo, “existe flexibilidade para cancelar, adiar ou deslocar as atividades planeadas para essas regiões, salvaguardando o enquadramento legal geral aplicado ao Erasmus+”, lê-se na nota agora divulgada.

A Organização Mundial de Saúde OMS) declarou o surto do Covid-19 como “uma emergência de saúde pública de âmbito internacional”, alertando para “uma eventual pandemia”, depois de nos últimos dias ter-se registado “um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.”

A Universidade de Évora lembra que uma experiência de mobilidade “é uma mais-valia para o crescimento pessoal e enriquecimento curricular”, ao mesmo tempo que recomenda a visualização do vídeo da OMS que explica como surgiu o vírus, como se propaga e quais as medidas de proteção.

Anualmente, a UÉ recebe centenas de estudantes e trabalhadores de outras instituições de ensino superior que realizam, na academia alentejana, períodos de mobilidade IN e, de forma similar, centenas de estudantes e trabalhadores da UÉ realizam períodos de mobilidade OUT noutras instituições com quem a UÉ tem acordos de mobilidade.