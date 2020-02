Portuguesas em Milão. Coronavírus criou “situação estranha”, mas é preciso calma

Fernanda Rusconi e Sofia Campos vivem na zona de Milão, uma das regiões italianas mais afetadas pelo surto de Covid-19. À Renascença, desdramatizam a situação e contam como se vive com as restrições impostas pelas autoridades. “Estou quase há uma semana a trabalhar a partir de casa e isso acaba por ser estranho, porque não estou habituada a não ver os meus colegas, a não ter as minhas reuniões, a não ir almoçar com as pessoas que conheço”, diz Sofia Campos, a viver em Milão há seis anos. “Estou à espera que a situação fique mais controlada e possa voltar ao meu dia-a-dia normal”, acrescenta esperançosa. Nenhuma das três portuguesas com quem a Renascença falou se mostrou preocupada com a situação. “Isto é um pânico por não raciocinar sobre as coisas; não dar às coisas o peso justo, o peso certo”, defende Fernanda Rusconi, que vive há 29 anos numa pequena aldeia a norte de Milão. "O facto de não haver vacina, de não haver maneira de se defender, leva as pessoas a entrar em pânico. Porque estamos habituados a defender-nos de tudo", defende. O facto de se sobrevalorizar a situação leva as pessoas a tomarem decisões que, na opinião de Fernanda, são incompreensíveis. Por exemplo, “convidei uma senhora que conheço e já tem uma certa idade a vir a minha casa no outro dia e ela não veio porque tinha medo do vírus. Ela mede constantemente a temperatura. É já um bocado paranoia”.

De visita a Fernanda está uma das irmãs, Lurdes Gordo, que também considera existir algum alarmismo em relação ao coronavírus em Itália. Para já, o que espera é conseguir regressar a Portugal na próxima semana. Mas desdramatiza. "Se não conseguir ir embora, também não é assim uma catástrofe, porque estou em casa de família. Se estivesse em viagem, era mais complicado, ter de cá ficar". Lurdes adianta que quando chegou a Itália, já foi alvo de medidas de prevenção. "Quando eu entrei, verificaram-nos a febre, mas no aeroporto de Lisboa não vi nada disso". Chegando a Portugal, já sabe o que fazer: segundo notícias que “já ouviu”, quem chegue “de Itália – sobretudo da Lombardia – logo que tenha algumas suspeitas, que tente não socializar muito”.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) aconselha que, durante 14 dias após a chegada a Portugal, quem tenha estado em destinos considerados de risco esteja atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória; que meça a temperatura corporal duas vezes por dia e que contacte o SNS 24 para mais pormenores ou esclarecimento de dúvidas.

Uma Milão despida A descontração das portuguesas contrasta com o que se vê nas ruas. Sofia Campos prefere não falar em cidade deserta, para evitar alarmismos, mas admite: “estava habituada a ver uma cidade cheia de gente, cheia de turistas, com pessoas a entrar e a sair das lojas, sempre a correr. Agora é um bocadinho estranho, porque vejo uma cidade… não posso dizer 'fantasma', mas uma cidade com muito menos pessoas”.