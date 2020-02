Ministra. Hospitais estão a reforçar reservas de medicamentos e de outros materiais

Segundo a ministra, neste momento, estamos numa fase daquilo que se designa de contenção alargada. “Significa que estamos preparados para que um cenário semelhante àquele que está a acontecer em Itália possa acontecer também no nosso país. O que, de acordo com uma previsão de risco normal, é bem possível que aconteça. Aliás, o Centro Europeu para o Controlo de Doenças diz exatamente isso, que os países europeus se devem preparar para um contexto semelhante àquele que a Itália está a viver neste momento.”

O Governo também já aumentou o número de hospitais preparados para lidar com o Covid-19. "Temos já 10 hospitais preparados para entrar, se for necessário, em modo de acolhimento de doentes, e temos mais capacidade laboratorial para responder àquilo que neste momento é a situação que já temos: o maior número de casos a surgir de hora a hora, para serem validados”.

“Está em curso um abastecimento do stock de medicamentos e de materiais de consumo clínico de proteção individual em 20% par garantir que em caso de ser necessário estejamos preparados”, garantiu Marta Temido.

Os hospitais estão a reforçar em 20% as reservas de medicamentos e de outro material considerado essencial para travar o coronavírus. A garantia foi deixada pela ministra da saúde na Sic Notícias.

De acordo com o boletim diário, divulgado depois das 20h00 de quinta-feira, Portugal já registou 52 casos suspeitos, dos quais 36 resultaram negativo após testes laboratoriais. Esta semana, o número diário de novos casos suspeitos aumentou pelo facto de passar a ser divulgado o boletim epidemiológico do Covid-19.

Dos novos casos, 26 foram registados nas últimas 24 horas. Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália.

Um segundo cidadão português está hospitalizado no Japão “por indícios relacionados” com o Covid-19, também tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess. Os Açores registaram o primeiro caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), um homem de 31 anos que esteve em Milão (Itália).