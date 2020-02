GNR ajuda a desmantelar esquema europeu de fraude ao IVA em carros usados

Mais de 100 buscas ajudaram a desarticular uma rede transnacional que se dedicava a obtenção de vantagens patrimoniais ilegítimas. O esquema fraudulento assentava em circuitos de faturação fictícios, que promoviam a evasão e fraude ao IVA e a obtenção indevida de fundos europeus.

A operação “Netto Price”, da Unidade de Ação Fiscal da GNR, teve lugar a 26 e 27 de fevereiro.

Uma nota enviada à redação revela que foram realizadas 123 diligências de busca, domiciliárias, em empresas e em organismos públicos, em vários países: 108 em Portugal; sete no Reino Unido; seis na Alemanha; e duas na Letónia.

Foram detidas 11 pessoas e constituídas arguidas 16 sociedades comerciais e 33 pessoas singulares de nacionalidade portuguesa.

O mesmo comunicado contabiliza a apreensão de 139 veículos automóveis de média e alta gama, cinco embarcações, 70 equipamentos tecnológicos e informáticos diversos e ainda 47 mil euros em numerário, no valor total de cerca de 2,6 milhões de euros.

A investigação sobre esta atividade criminosa estava a ser desenvolvida há cerca de dois anos e permitiu identificar uma rede com dimensão transnacional, que operava simultaneamente em Portugal, no Reino Unido, na Alemanha e na Letónia.

Esta rede recorria a "esquemas de triangulação de faturação entre sociedades de diferentes Estados Membros e à constituição de sociedades 'missing trader', que emitiam faturação falsa, criando circuitos documentais destinados a atestar a introdução em Portugal de veículos automóveis usados, sonegando o IVA devido ao Estado Português, com a cumplicidade de funcionários intervenientes na legalização dos veículos".

O Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA) português garantiu o congelamento de 72 contas bancárias e outros instrumentos financeiros detidos pelos suspeitos em Portugal e no Reino Unido, de valor ainda não quantificado.

Os detidos são presentes, esta sexta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal para conhecerem as medidas de coação.

“Tendo em consideração a dimensão transnacional dos ilícitos, a operação teve, no plano da cooperação policial, o patrocínio e apoio operacional da EUROPOL, em território nacional e no do Reino Unido, e no âmbito da coordenação e da cooperação judiciária, a intervenção do EUROJUST”, refere a nota.