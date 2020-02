Coronavírus. “Não é preciso beijarmo-nos a toda a hora”, diz DGS

A diretora-geral da Saúde comentou o facto de haver pais que não levam os filhos à escola, porque um aluno esteve, durante as férias, num país com muitas pessoas infetadas.

Graça Freitas referiu que a cidade italiana de Milão tem “de facto, vários voos diários” com Portugal e há uns dias “estavam a ocorrer vários eventos”, pelo que “temos tido muitos casos na região Norte do país por esse motivo”.

Os que foram validados como suspeitos de infeção pelo novo coronavírus “foram apenas a ponta do iceberg: recebemos centenas de chamadas de casos que não foram validados”, destacou ainda a responsável da DGS.

Neste momento, há 10 hospitais aptos a receber doentes com Covid-19, se necessário.

“Não estamos livres de uma pandemia”

A diretora-geral da Saúde não nega que a epidemia se pode transformar em pandemia e é nesse sentido que reforçou a necessidade de apostar na prevenção.

“Toda a gente percebe que podemos entrar numa epidemia nacional, ainda não estamos em pandemia, mas podemos vir a estar e, portanto, todos devemos ter planos de contingência – nas escolas, no trabalho e nas nossas casas”, afirmou.

Se algum membro da família adoecer, devem ser aplicadas as mesmas regras que nos outros locais: a pessoa deve ficar isolada e usar máscara quando estiver em contacto com os restantes familiares. “O doente é que deve usar a máscara, não o resto da família”, frisou Graça Freitas.

As recomendações básicas de prevenção contra o Covid-19 são sempre as mesmas: reforçar a higiene das mãos e espirrar e tossir para o cotovelo e nunca para as mãos. Ao falar com outra pessoa, tente que seja a mais de um metro de distância.

“Há um movimento da sociedade que temos de cultivar: todos temos de ser responsáveis, sem pânico”, destacou ainda a responsável.

Máscaras?

“Não estamos a aconselhar o uso de máscara à população em geral. Quem tem recomendação para usar uma máscara cirúrgica é o doente, para constituir uma barreira entre ele e terceiros”, explicou a diretora-geral da Saúde.