Já morreram 21 pessoas de Covid-19 em Itália

O número de mortos com Covid-19, em Itália, aumentou para 21 esta sexta-feira, com mais três vítimas mortais confirmadas, de acordo com a agência de proteção civil.

Itália continua a ser o país europeu mais duramente atingido por esta nova estirpe do coronavírus, que teve como epicentro a cidade de Wuhan, na China.

Mundialmente o número de mortos está perto dos 2.900, a esmagadora maioria na China.

Também esta sexta-feira foi divulgado que o número de infetados em Itália aumentou de 650 para 821. A maioria dos casos está concentrada na região da Lombardia, que foi precisamente onde se registaram os três mortos esta sexta-feira.

Esta sexta-feira o governo regional da Lombardia anunciou que vai pedir ao Governo central que sejam prolongadas por mais uma semana as medidas de contenção, que incluem o isolamento de povoações e limitações ao tráfego.