Incêndio em Paris obriga a fechar Gare de Lyon

Um incêndio em Paris obrigou esta sexta-feira ao encerramento e evacuação da Gare de Lyon.

As autoridades franceses anunciaram a evacuação da estação, mas não elaboraram sobre as causas do incêndio.

Segundo outras fontes, contudo, o incêndio estará relacionado com uma série de protestos que começaram à margem de um concerto de Fally Ipupa, um cantor congolês muito popular. Um grupo de manifestantes ter-se-á juntado no local para protestar contra o cantor, que é apoiante do atual Presidente do Congo, segundo a "PM Breaking News".

Alguns vídeos mostram manifestantes a impedir os bombeiros de se aproximarem do local para combater as chamas e outro mostra polícias de intervenção a dirigirem-se ao local.

Testemunhas contactadas pela Reuters dizem ter visto fumo a pairar por cima da estação e vários carros de bombeiros a operar na zona, dando a ideia de que o incêndio é de grandes dimensões.