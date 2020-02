Davis brilha na ausência de LeBron James

Anthony Davis foi figura na vitória dos Los Angeles Lakers em casa dos Golden State Warriors, por 116-86, um jogo sem LeBron James nos líderes da conferência oeste.

LeBron ficou de fora da partida devido a um desconforto muscular na virilha esquerda. Este é o terceiro jogo que o ala de 35 anos falha esta temporada. Na última época, LeBron ficou de fora durante 17 jogos seguidos devido a uma lesão na virilha, pelo que os Lakers optaram por descansar o jogador.

Sem LeBron, Davis assumiu a liderança da equipa e apontou 23 pontos, seis ressaltos e uma assistência. Kyle Kuzma registou 18 pontos, Dwight Howard 13 pontos e nove assistências. Do lado dos Golden State Warriors, que vão recuperar Curry de lesão na próxima semana, destacou-se Paschall, com 23 pontos.

Com este resultado, os Lakers seguem isolados na frente da conferência oeste, com 45 vitórias e 12 derrotas. Warriors continuam no último da conferência, com 12 vitórias e 47 derrotas.

Outros resultados

Philadelphia 76ers 115-106 New York Knicks

Indiana Pacers 106-100 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 112-108 Sacramento Kings