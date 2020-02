Atletismo. Morreu a antiga lançadora olímpica Teresa Machado

O Sporting confirma a morte de Teresa Machado. A melhor lançadora do atletismo português morreu aos 50 anos.

Teresa Machado foi campeã nacional de peso por 16 vezes e de disco 18. Participou em quatro Jogos Olímpicos (1992, 1996, 2000 e 2004), sete campeonatos do Mundo e três campeonatos da Europa.

Comunicado dos leões:

“O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos, que ganhou tudo quanto havia para ganhar em Portugal e acumulou recordes, tanto no disco como no peso, além de ter representado Portugal nos Jogos Olímpicos e Campeonato do Mundo.

À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências.”

A Federação Portuguesa de Atletismo também já reagiu: "Ficamos mais tristes e mais pobres. É com profundo pesar que partilhamos a partida cedo demais de Teresa Machado. Descansa em Paz campeã."