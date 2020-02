Xistra no Santa Clara-FC Porto e Fábio Veríssimo no Benfica-Moreirense

O Conselho de Arbitragem nomeou Carlos Xistra e Fábio Veríssimo para ajuizar as partidas de FC Porto e Benfica, respetivamente, na segunda-feira, em jogos a contar para a 23ª jornada da I Liga.

O FC Porto entra em campo primeiro, às 19h30, no terreno do Santa Clara, com arbitragem de Carlos Xistra, árbitro de 46 anos da AF Castelo Branco.

Xistra será auxiliado por Jorge Cruz, Marco Vieira e Luís Máximo, que é o quarto-árbitro. Na Cidade do Futebol, António Nobre estará a cargo do videoárbitro, assistido por Pedro Felisberto.

Às 20h45, no Estádio da Luz, principia o Benfica-Moreirense, arbitrago por Fábio Veríssimo, árbitro de 37 anos da AF Leiria. Nuno Pereira e Pedro Martins são os auxiliares, sendo que João Bento ocupará a posição de quarto-árbitro.

O VAR da partida será Vasco Santos, assistido por João Bessa Silva.