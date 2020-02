Portimonense e Vitória de Setúbal tentam regressar aos triunfos na I Liga

O Portimonense, penúltimo classificado, procura, esta sexta-feira,, no Algarve, regressar às vitórias na I Liga de futebol frente a um Vitória de Setúbal igualmente em crise, mas que ocupa um lugar bem mais tranquilo, no arranque da 23.ª jornada.

A formação algarvia, que está a quatro pontos da primeira equipa em zona de manutenção, o Paços de Ferreira, não vence há dez jogos e sofreu quatro derrotas nos últimos cinco.

De regresso ao futebol português, o técnico Paulo Sérgio ainda procura o primeiro triunfo no comando do Portimonense, depois de um empate caseiro 1-1, com o Moreirense, e de um desaire fora, com o FC Porto, por 1-0.

Em crise de resultados está também o Vitória de Setúbal, com três derrotas e um empate nas últimas quatro rondas. Mesmo assim, os sadinos seguem num tranquilo 12º posto, 11 pontos acima da zona de despromoção.

Na primeira volta, no Estádio do Bonfim, os dois emblemas, que se defrontam hoje a partir das 20h30, empataram a zero.