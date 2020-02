Leixões garante “total tranquilidade”

O Leixões foi condenado a dois anos de proibição da I e II Ligas de futebol, esta sexta-feira, no âmbito do processo "Jogo Duplo", que diz respeito a viciação de resultados no futebol profissional português, durante a época 2015/16. Cinco dos 27 arguidos do processo foram condenados a prisão efetiva.