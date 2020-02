Ronaldo e o coronavírus. “A saúde vem primeiro”

O jogo entre Juventus e Inter vai decorrer à porta fechada como prevenção pelo coronavírus. Cristiano Ronaldo já reagiu.

O avançado da Juve compreende a situação até porque “a saúde vem primeiro”.

“Não estamos satisfeitos com a ausência de adeptos, mas as responsabilidades continuam a ser as mesmas. Temos de vencer e fazer um bom jogo. Seria bom contar com os adeptos nas bancadas, mas a saúde vem primeiro e se fechar as portas é a melhor solução, então é a decisão certa foi tomada”, referiu o internacional português, em declarações à “Sky Itália”.

Em Itália estão confirmados 800 casos de coronavírus e há 21 mortos no país.

Em relação à partida, CR7 não tem dúvidas: “Vai ser um grande desafio, tal como o Real Madrid contra o Barcelona. Este jogo frente ao Inter é daquelas partidas que todos querem jogar”.