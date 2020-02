Peter Bosz: “Tínhamos de vencer para passar”

O treinador do Bayer Leverkusen lembra o que disse aos seus jogadores antes da partida no Dragão: “Tínhamos de vencer para passar”.

“Disse aos jogadores que tínhamos de vencer para passar e não empatar. Tens de jogar se queres ganhar”, referiu.

Segundo Peter Bosz, “o FC Porto é equipa muito boa, vimos isso em Leverkusen. Tentámos aprender com o que fizemos de mal no primeiro jogo e jogámos de forma diferente com três defesas”.

O técnico da equipa alemã acrescenta que “a partir dos cinco minutos, jogámos um bom jogo de posição, retirámos energia ao adversário”.

“Circulámos a bola, variámos o jogo, enfim, fizemos o que gostámos de fazer”, referiu Bosz.

O Bayer Leverkusen venceu no Dragão por 3-1 depois de já ter vencido na Alemanha por 2-1.