O Marselha, de André Villas Boas, venceu o Nimes, por 3-2, em partida da jornada 27 da liga francesa.

A equipa da casa até marcou primeiro, por Ferhat, mas o Marselha virou o jogo com hat-trick de Benedetto, aos 10, 36 e 69.

O Nimes ainda reagiu, mas só conseguiu encurtar distâncias, já nos descontos, por Lucas Deaux.

Com este triunfo, o Marselha reforça o segundo lugar no campeonato gaulês, agora com 55 pontos. Já o Nimes mantém os 27 pontos.