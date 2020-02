Foi com Jorge Jesus que Bruno Fernandes deu o "passo seguinte para ser um grande jogador"

Bruno Fernandes não se esquece do papel de Jorge Jesus no seu crescimento como futebolista: "Quando eu cheguei a Portugal, desde cedo me fez perceber que eu tinha de fazer mais, fazer melhor, querer mais e dar o passo seguinte para poder ser um grande jogador."

Em entrevista à DAZN Brasil, o médio do Manchester United, contratado em janeiro ao Sporting, por 55 milhões de euros, recorda como Jorge Jesus o "também taticamente [o] fez crescer muito", apesar de Bruno Fernandes "ter vindo de Itália já com uma grande lição de futebol tático".

"O mister Jorge Jesus é uma pessoa com muito conhecimento de futebol, que percebe e lê o futebol à frente [dos outros]. É dos poucos treinadores do mundo que conseguem fazer isso", enaltece.

Bruno Fernandes mantém ligação a Jesus, tanto que lhe deu os parabéns quando o Flamengo conquistou a Taça Libertadores. O internacional português segue com atenção a carreira do compatriota, no Brasil:

"Ainda há pouco tempo, o Matic [médio do United que foi treinado por Jesus no Benfica] mandou uma foto de nós os dois juntos ao mister Jorge Jesus e ele disse ao Matic para cuidar bem do menino dele. Sempre fui muito acarinhado pelo mister, apesar da maneira de ser dele, de muita gritaria. Ele sabe como tirar o melhor de certos jogadores."