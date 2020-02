Duelo de portugueses nos oitavos de final da Liga Europa

O Olympiacos, treinado por Pedro Martins, e o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, vão medir forças nos oitavos de final da Liga Europa, segundo ditou o sorteio desta sexta-feira, já sem qualquer equipa portuguesa em prova.

A formação grega, que eliminou o Arsenal nos 16 avos de final, conta com o treinador português Pedro Martins e ainda José Sá, Rúben Semedo, Bruno Gaspar e Cafú no plantel. Já o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, tem os portugueses Rui Patrício, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Flávio Cristóvão, Pedro Neto, Daniel Podence e Diogo Jota no plantel.

O sorteio ditou ainda que a Roma, de Paulo Fonseca, defronte o Sevilha, de Lopetegui e Rony Lopes, num dos jogos de maior calibre do cartaz dos oitavos de final. O Shakhtar Donetsk, que eliminou o Benfica na última eliminatória e é treinado pelo luso Luís Castro, vai defrontar o Wolfsburgo.

O Leverkusen, que eliminou o FC Porto, vai defrontar o Rangers, que também defrontou o FC Porto na fase de grupos e que eliminou o Sporting de Braga na última eliminatória. O Getafe, de Antunes, mede forças com o Inter de Milão, depois de ter tombado o Ajax, semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões.

O Eintracht Frankfurt, que só hoje joga a segunda mão dos 16 avos de final contra o Salzburgo, poderá defrontar o Basileia, caso siga em frente. André Silva e Gonçalo Paciência fazem parte do plantel alemão.

Já o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai defrontar o LASK Linz, que mediu forças com o Sporting, na fase de grupos. Basaksehir, que eliminou os leões, vai jogar contra o Copenhaga.

A primeira mão está marcada para 12 de maio e a segnda, uma semana depois, a 19 de março.

O sorteio completo:



Basaksehir-Copenhaga

Olympiacos-Wolverhampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk

Inter de Milão-Getafe

Sevilha-AS Roma

Eintracht Frankfurt/RB Salzburgo-Basileia

LASK Linz-Manchester United

[Em atualização]