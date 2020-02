André Silva bisou e apurou Eintracht para a próxima fase da Liga Europa

Um bis do internacional português André Silva ajudou o Eintracht Frankfurt a confirmar o apuramento para os oitavos de final da Liga Europa de futebol, apesar do empate (2-2) em casa do Salzburgo.

Um dia depois do encontro ter sido adiado devido ao mau tempo na cidade austríaca, o conjunto germânico com a eliminatória quase garantida, face ao triunfo caseiro na passada semana (4-1), geriu o jogo da segunda mão dos 16 avos e teve André Silva em evidência.

Os alemães vão agora medir forças com os suíços do Basileia nos oitavos.

O austríaco Andreas Ulmer, aos 10 minutos, colocou a equipa local em vantagem, mas André Silva, aos 30, restabeleceu a igualdade, com que se chegou ao intervalo.

O camaronês Jerome Onguene (72) voltaria a colocar os austríacos na frente, porém, o avançado emprestado pelos italianos do AC Milan fez o segundo tento no jogo e voltou a deixar tudo empatado, antes de ser rendido pelo compatriota Gonçalo Paciência (88).

Os jogos dos oitavos de final da Liga Europa vão decorrer a 12 de março (primeira mão) e 19 do mesmo mês (segunda mão).