Salão Automóvel de Genebra cancelado devido ao coronavírus

O Salão Automóvel de Genebra foi cancelado depois de o governo suíço ter proibido a realização de eventos que juntem mais de mil pessoas.

“Eventos em larga escala envolvendo mais de 1.000 pessoas estão suspensos. A proibição entra em vigor imediatamente e será aplicada pelo menos até 15 de março”, afirmou o executivo em comunicado após o país registar 15 casos.

Entre os eventos afetados encontra-se o Salão Automóvel de Genebra que deveria decorrer entre 5 e 15 de março de 2020.

Já em eventos com menos de mil pessoas, os organizadores devem, em colaboração com as autoridades, avaliar os riscos para determinar se podem ou não os organizar.