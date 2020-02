Economia portuguesa supera expectativas e cresce 2,2% em 2019

A economia portuguesa cresceu, em 2019, 2,2%, mas abaixo do que o registado em 2018. Os dados são revelados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O número é inferior ao alcançado em 2018, mas superou as expectativas de 1,9% do Governo.

A 14 de fevereiro, a estimativa rápida do INE apontava para um crescimento de 2,0% da economia portuguesa. Os números finais agora conhecidos fazem uma revisão em alta, devendo-se "sobretudo à incorporação de nova informação da Balança de Pagamentos", justifica o INE.

Em 2018, o PIB português cresceu 2,4%, o que já tinha constituído uma desaceleração face a 2017, ano em que a economia nacional cresceu 3,5%. "Em 2019, o PIB aumentou 2,2% em termos reais, menos 0,4 pontos percentuais (p.p.) que o crescimento observado em 2018", refere o INE.

"A procura externa líquida registou um contributo mais negativo (-0,6 pontos percentuais relativamente ao registado em 2018 (-0,4 pontos percentuais), verificando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços de 4,5% em 2018 para 3,7% e das importações de bens e serviços (de 5,7% em 2018 para 5,2%)", adianta.

O contributo da procura interna diminuiu para 2,7 p.p., face a 3,1 p.p. em 2018, "refletindo o crescimento menos intenso do consumo privado", adianta o INE nas contas nacionais trimestrais e anuais.

"Em termos nominais, o PIB aumentou 3,9% (4,3% em 2018), tendo atingido 212,3 mil milhões de euros, enquanto o saldo externo de bens e serviços representou 0,1% do PIB (0,4% em 2018)", lê-se no destaque do INE.

Relativamente ao quarto trimestre, o INE confirmou que a economia portuguesa cresceu 2,2% em termos homólogos, mais 0,3 pontos percentuais que no trimestre anterior, mas uma revisão em baixa face aos 0,6% estimados anteriormente.