Novo "Indiana Jones" com Harrison Ford, mas sem Spielberg

É fã de Indiana Jones? Então temos boas e más notícias: haverá um quinto filme da saga protagonizada por Harrison Ford, mas Steven Spielberg não será o realizador.

A decisão terá sido tomada pelo próprio, garante a revista Variety, que assegura que Spielberg pretende, desta forma, renovar a saga e fazê-la chegar a novas gerações.

Esta será a primeira película do "franchise" sem Spielberg que, no entanto, estará envolvido na produção do filme. Os rumores são muitos mas o mais provável substituto é James Mangold, de "Le Mans 66:O Duelo".

Uma coisa é certa: Harrison Ford, de 77 anos, assumirá novamente o papel principal, que lhe pertence desde o primeiro filme, estreado em 1981. Desconhece-se, no entanto, quem lhe fará companhia no ecrã, bem como a data de estreia ou o nome do filme. Recorde-se que esta nova obra foi anunciada pela Disney em 2016, tendo sido sucessivamente adiada. Espera-se que veja a luz do dia em 2021.