João Dinis, o “herói” que deu nova vida à Ribeira das Vinhas

Não se veem como “heróis”, apenas fazem todos os dias o seu trabalho. Mas de alguma forma, milhares de pessoas contribuem para a segurança e bem-estar dos cidadãos europeus a diversos níveis: segurança, saúde, ambiente ou social.



A União Europeia decidiu distinguir alguns destes “heróis comuns” pelos projetos em que estão envolvidos e que acrescentam valor à qualidade de vida de milhões de pessoas.

Há vários heróis portugueses e a Renascença foi conhecer um deles: João Dinis, da Cascais Ambiente, geógrafo e coordenador de Alterações Climáticas e Sustentabilidade há oito anos.

O Trilho da Ribeira das Vinhas é um dos projetos, com comparticipação de fundos comunitários, destinado a combater as alterações climáticas e as consequências das ondas de calor. E que lhe deu o título.

A conversa (e a caminhada) começam no acesso que serve a população dos bairros de S. José e Fontainhas. “Em cinco minutos estão no centro da vila de Cascais”, explica João Dinis.

Ainda estamos numa zona de prédios altos, mas o vale já se mostra e os desenhos de um pássaro numa tampa de drenagem das águas pluviais chamam a atenção. Ficamos a saber que esta é apenas uma das 52 que existem ao longo do trilho, todas bem disfarçadas com representações de aves, mamíferos, répteis e até das casas saloias, obra do artista urbano Tiago Hacker.

“Fizemos isto para as pessoas perceberem a enorme biodiversidade e a riqueza natural que aqui existe e que por vezes estava escondida.”

O trilho foi inaugurado em 2017, mas o corredor já existia há décadas e era usado como acesso a Cascais, antes da “era do carro”. Do norte ao centro da vila são quatro quilómetros que passam por todos os bairros e podem beneficiar cerca de 25 mil pessoas.

O concelho de Cascais tem diversas ribeiras e tem havido uma intervenção no sentido de prevenir as inundações na sequência de chuvas intensas. “No caso da Ribeira das Vinhas a abordagem foi diferente e tentámos juntar a drenagem destas águas para reduzir os riscos de inundação, com a valorização de todo aquele património natural para uso da população, quer seja no seu quotidiano, através da mobilidade suave, ou apenas para lazer. Foi uma aposta ganha e com menos custos porque se aproveitaram algumas infraestruturas e porque tudo é o menos artificializado possível”, explica o responsável pelo projeto, João Dinis.

Piso com areão compactado, um pouco erodido para ser menos impermeabilizante e o menos impactante no espaço. Um percurso sem outra luz que não a natural. João Dinis admite que essa foi “uma batalha que tivemos”, mas o fato de ser um espaço naturalizado, leito de cheias e classificado travou a colocação de candeeiros.

“E depois também temos que perceber que os humanos não são os únicos utilizadores. Se eu tenho 52 espécies aqui desenhadas, essas 52 espécies não precisam de iluminação noturna, só nós”.

Mas deixa o desafio para que as pessoas se aventurem no espaço à noite, “não é preciso ter coragem”.

À medida que descemos, ouve-se cada vez melhor a água na ribeira, que também se nota mais abundante nalguns pontos. E muitos outros sons: pássaros que cantam, insetos que voam, cães a ladrar, as galinhas a cacarejar.

“Estamos no centro da vila de Cascais e ouvimos todos estes sons de campo. E também vamos ver as ovelhas ali mais adiante”.

Sucesso graças (também) à colaboração dos proprietários

Chegámos a uma zona de confluência de acessos para o mercado de Cascais, neste dia particularmente cheio de carrinhas de vendedores ambulantes, porque era Dia do Mercado. E, depois, o desvio para uma área onde começam a ver-se muitas quintas ladeadas pelos antigos socalcos que deram nome à ribeira.

O geógrafo admite que um dos grandes desafios do projeto foi a gestão da propriedade.

“Explicámos o conceito: o aproveitamento de um trilho que já existia e que seria valorizado. Não construímos nada, mas fizemos uma grande limpeza no trilho e na ribeira. Tínhamos caniçais, madeiras, imenso lixo de todo o tipo, pedras caídas, que removemos. Depois, seguimos a lógica do ‘menos é mais’ e alguns proprietários até nos deixaram pintar as tampas que estão nas suas quintas e gostaram muito”.

De tal maneira que, nalguns casos, os proprietários também se viram “obrigados” a melhorar a aparência e condições das suas quintas. Ou então, aproveitaram para lhes dar nova utilização.

É o caso de Marco – igualmente um “parceiro científico” que permitiu a colocação de um caudalímetro nas suas terras para monitorizar a altura do caudal da ribeira.

Começou a recuperar a casa da quinta e transformou-a num Alojamento Local, a que agora se dedica quase totalmente. “Antes do trilho não tinha pensado nisso, mas daqui ao centro são cinco minutos. E as pessoas estão a aderir. A maioria dos clientes chegam aqui, estacionam o carro e vão para a praia. No Inverno não tive ninguém, mas daqui para a frente e no Verão está quase tudo cheio.”

Ainda assim, Marco gostaria de ver a zona do mercado mais arranjada. E não ficou sem resposta. “O projeto já foi aprovado e daqui a dois, três meses a qualificação poderá avançar. Uma boa notícia!”, anuncia João com um grande sorriso de satisfação.