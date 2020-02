​Na Europa a música é outra

Começou mal a semana para as equipas portuguesas no que toca à sua participação nas competições europeias, com a eliminação do Sporting Clube de Braga da Liga Europa frente à equipa do Glasgow Rangers, que confirmou no estádio da Pedreira a vitória que já alcançara, uma semana antes, no seu próprio reduto.



Não era este o resultado que se esperava, ainda que os minhotos não tenham sido capazes de segurar a vantagem de dois golos de que chegaram a dispor na cidade capital da Escócia.

A jogar com o apoio do seu público e em momento alto, os guerreiros do Minho haviam deixado a ideia de que não seria muito difícil segurar a eliminatória.

Mas a verdade surgiu ao contrário: a equipa de Steven Gerrard deu espaço e bola ao adversário, mas recusou dar-lhe oportunidades dentro da sua grande área. E, depois, no contra-ataque fez o resto, um golo que lhe garantiu maior tranquilidade e a desejada vitória.

É a segunda derrota no período Rúben Amorim, cujas consequências estão por adivinhar.

A derrota dos bracarenses oxalá tenha ficado como um aviso para os restantes parceiros que hoje entram ação na Liga Europa.

Sporting, FC Porto e Benfica têm todos condições para prosseguir na prova, mas terão de o provar nos jogos de logo à noite.

Os leões entram a vencer no difícil ambiente de Istambul, mas terão de precaver-se para as surpresas que possam acontecer.

Portistas e benfiquistas estão em desvantagem mas uma vitória singela de ambos por um-a-zero chegará para ultrapassar com sucesso a eliminatória.

Sem esquecer que esse era o resultado que também bastava aos minhotos de Braga.