Sérgio Conceição. “Obviamente estamos desiludidos”

O FC Porto perdeu 3-1, em casa, com o Bayer Leverkusen e está fora da Liga Europa, o que deixou o técnico dos azuis e brancos desiludido.

Sérgio Conceição não o escondeu na flash interview: "Obviamente estamos desiludidos. Queremos acabar a época com títulos e temos agora dois ao nosso alcance. Há que pensar agora no campeonato e na final da Taça, vamos dar o melhor para que no final possamos ganhar títulos."

Sobre a partida do Dragão, o técnico conta que os dragões entraram “bem no jogo, com vontade de fazer golo, a pressionar o adversário na fase de construção. Tivemos uma ou outra aproximação à baliza com perigo, mas na primeira vez que eles vão à nossa baliza fazem golo”.

“Mantivemo-nos em jogo, mas no início da segunda parte nas duas vezes que vão à baliza fazem o 2-0 e o 3-0. A partir daí continuámos com brio e atitude, mas o adversário esteve mais forte", reconhece.

A perder, o FC Porto arriscou com mudança táctica: "Entrámos pressionantes, arriscámos com uma linha de três, subindo o Alex e o Corona, praticamente eram alas”.

“Era uma eliminatória, tínhamos de passar, tentar o empate para depois reajustar. Infelizmente na segunda parte, aos 5 minutos vão à baliza e fazem o 2-0; na segunda vez que lá vão fazem o 3-0. Depois ficou mais difícil”.

Conceição diz que o Bayer Leverkusen “é uma equipa forte, candidata a ganhar a Liga Europa, como nós éramos se tivéssemos passado este adversário. Vem do melhor campeonato do Mundo, é uma equipa individual e coletivamente muito forte."

O FC Porto perdeu 3-1 em casa depois de ter perdido 2-1 na Alemanha.