PSP vai analisar imagens da Damaia e de funeral de vítimas de acidente na 2.ª Circular

A PSP vai analisar as imagens das câmaras de vigilância urbana (CCTV) da Damaia, na Amadora, e outras difundidas nas redes sociais relacionadas com o funeral das três pessoas que morreram num aparatoso acidente na Segunda Circular, em Lisboa.

Em causa estão imagens de um grupo de motociclistas a circular sem capacetes na Damaia e de perturbações do funeral, pouco depois, em Lisboa.

Em declarações à Lusa, a subcomissária do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), Ana Carvalho, explicou esta quinta-feira que as imagens de CCTV na Damaia, que está abrangida pelas câmaras de videovigilância autorizadas para o concelho da Amadora, “foram preservadas e vão ser analisadas”.

De acordo com a responsável, as imagens que circulam nas redes sociais e que “são do domínio público” vão ser “igualmente analisadas”, uma vez que do Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, não há imagens de câmaras, sendo as que foram difundidas nas redes as únicas disponíveis.

“É mais difícil identificar A, B ou C [pelas imagens] do que no momento, se tivéssemos identificado alguém”, sublinhou a subcomissária, referindo também a necessidade de saber “se existe ou não qualquer situação, pois o cemitério pode ter dado autorização para a presença das motos”.

Uma viatura ligeira despistou-se cerca das 01:00 de 21 de fevereiro na Segunda Circular, junto ao Campo Grande, num acidente que causou a morte a três homens, com idades entre os 20 e os 40 anos, únicos ocupantes do carro.

O veículo capotou e embateu num poste de iluminação, que acabou por invadir as vias do sentido contrário (Benfica-Aeroporto), danificando um pórtico de painéis direcionais.