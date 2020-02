Homenagem a vítimas de acidente na 2.ª Circular. PSP foi ameaçada e sofreu tentativas de agressão

Na última sexta-feira, três homens (dois eram moradores do bairro da Quinta do Loureiro, em Alcântara, e um outro do Bairro 6 de Maio, na Amadora) que seguiam de madrugada em excesso de velocidade na Segunda Circular, em Lisboa, morreram após um despiste.

As diversas homenagens que se seguiram geraram problemas com as autoridades.

No domingo, uma centena e meia de veículos interrompeu a circulação na Segunda Circular, tendo sido libertados diversos balões iluminados com luzes LED junto ao espaço aéreo do Aeroporto de Lisboa. A polícia identificou, entretanto, vários condutores, reportando situações de condução sem carta, sob o efeito de álcool e com matrículas canceladas.

A situação agravou-se, contudo, na terça-feira, durante o funeral: primeiro, durante a saída do cortejo fúnebre, a polícia identificou vários motociclistas que circulavam sem capacete e acabaria cercada e ameaçada; depois, já no Cemitério dos Prazeres, aqueles motociclistas invadiram o espaço com as respetivas viaturas.

Somadas todas estas ocorrências, a PSP emitiu esta quarta-feira um comunicado, explicando, desde logo, que o grupo de motociclistas que seguia sem capacetes em direção à Avenida Dom Pedro V, na Damaia, foi abordado por polícias da Esquadra de Trânsito da Divisão Policial da Amadora e que durante a abordagem “os polícias foram cercados de forma hostil por mais motociclistas, que entretanto foram chegando, que os empurraram e tentaram impedir a fiscalização dos infratores, chegando até a tentar a agressão aos agentes”.

A PSP explica que foram preservadas imagens de videovigilância “para registar a presente situação”.

Quanto à invasão no Cemitério dos Prazeres, a PSP explica que pelas 15h30 de terça-feira “houve notícia de um grupo elevado de motociclistas que acompanhavam uma cerimónia fúnebre e que efetuavam acelerações constantes e ruidosas, tendo dado entrada com os motociclos no referido cemitério, provocando elevado ruido e poluição”.

“A PSP apurou a identidade de algumas matrículas e posteriormente agirá em conformidade com as infracções verificadas em ambas as situações”, esclarece o comunicado.

Por fim, aquela força policial apela “a todos os cidadãos a que respeitem os direitos dos outros cidadãos (nomeadamente o de livre circulação)” e comunica que “tomará as medidas necessárias para fazer cessar este tipo de comportamentos, caso ocorram novamente”.