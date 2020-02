Coronavírus. “Talvez fosse recomendável evitar viagens de finalistas”, diz Costa

O Governo português diz estar atento à evolução e propagação do novo coronavírus, mas garante ser ainda cedo para fechar escolas ou encerrar fronteiras. No entanto, o primeiro-ministro admite que repensar as viagens de estudantes na Páscoa pode ser útil.

“No momento em que não temos nenhum caso ainda verificado, não se justifica estar a encerrar escolas ou qualquer medida do género”, começou por dizer aos jornalistas, em Bragança.

“Ontem [quarta-feira], já houve uma recomendação do senhor ministro da Educação, no sentido de, nas férias da Páscoa, que é um período em que muitas vezes há viagens de finalistas, talvez fosse recomendável evitar-se viagens de finalistas, sobretudo para zonas onde já sabemos que já se verificou risco e também viagem de finalistas para o estrangeiro, porque pode aumentar as situações de contaminação e risco”, prosseguiu António Costa.

Quanto aos portugueses que estão retidos no Irão, o chefe do executivo diz que estão a ser acompanhados.

“Aquilo que temos feito sempre relativamente aos portugueses que têm estado em zonas de risco no estrangeiro ou sob suspeita de estarem contaminados, é manter contactos com as autoridades e tratar de assegurar que sejam criadas melhores condições para poder ser gerida a sua situação”, frisou.