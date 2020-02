Coronavírus. Registados mais oito casos suspeitos em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas oito casos suspeitos de infeção pelo Covid-19, todos provenientes do norte de Itália, aguardando o resultado das análises a sete pessoas, anunciou esta quarta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com um boletim epidemiológico enviado pela DGS, até às 21h00 de hoje Portugal “não registava casos confirmados” de infeção pelo novo coronavírus, mas houve “oito novos casos [suspeitos] registados nas últimas 24 horas”. Dois são crianças. Destas oito novas suspeitas, cinco foram para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e duas no Hospital Curry Cabral e uma no Hospital Dona Estefânia, ambos em Lisboa.

O comunicado refere que as pessoas (seis do sexo feminino e dois do sexo masculino) regressaram do norte de Itália. Estas oito pessoas elevam para 25 o número total de casos suspeitos em Portugal, dos quais 18 já deram resultado negativo para o Covid-19.

A DGS acrescenta que, tendo em conta a propagação mundial do Covid-19, é necessário “considerar a hipóteses de importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa”. Segundo a DGS, “o risco para a saúde pública” no país é considerado “moderado a elevado”, de acordo com a informação disponível atualmente. A DGS acrescenta que o balanço epidemiológico vai ser feito, a partir de agora, diariamente às 18:00.

A epidemia do novo coronavírus provocou mais de 2.700 mortos e mais de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram. Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo coronavírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.