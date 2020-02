Coronavírus. Portugal com 27 novos casos suspeitos nas últimas 24 horas

Portugal teve, nas últimas 24 horas, 27 novos casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), totalizando até esta quinta-feira 52, dos quais 16 se encontram a aguardar resultados laboratoriais, indicou a Direção-Geral da Saúde (DGS). Os dados constam no boletim epidemiológico do Covid-19, que não reportava nenhum caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal até às 19h00 de hoje.

Do total de novos casos suspeitos, 26 são cidadãos provenientes do norte de Itália e um do Japão.

De acordo com o boletim diário, divulgado depois das 20h00, Portugal já registou 52 casos suspeitos, dos quais 36 resultaram negativo após testes laboratoriais. O número diário de novos casos suspeitos aumentou hoje, uma vez que na quarta-feira, dia em que passou a ser divulgado o boletim epidemiológico do Covid-19, Portugal tinha registado nas 24 horas anteriores oito novos casos suspeitos, todos provenientes do norte de Itália.

A DGS reiterou hoje que, tendo em conta a situação epidemiológica mundial, "é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa", designadamente o norte de Itália, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão.

O risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado, segundo a Direção-Geral da Saúde, que promete publicar diariamente o boletim epidemiológico do Covid-19 pelas 18h00.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

Além de 2.744 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.