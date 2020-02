Associação Zero. "Chumbo" de obras de Heathrow é "um alerta" para o caso do Montijo

O dirigente da Associação Ambientalista Zero Francisco Ferreira considera que a decisão de um tribunal do Reino Unido de "chumbar" obras de ampliação do aeroporto de Heathrow por razões climáticas é "um alerta" para o processo do aeroporto do Montijo.

"É um alerta muito claro para o processo de decisão sobre o aeroporto do Montijo", diz o dirigente da Zero à Renascença., acrescentando que a decisão do tribunal britânico "abre um claro precedente de reflexão para o Governo português".

Francisco Ferreira considera que "as contas relativas ao impacto climático no caso do Montijo não foram feitas", o que, do seu ponto de vista, constitui "uma violação do que é exigido pelas directas sobre avaliação de impacto ambiental".

"Não está escrito em lado nenhum do estudo de impacto ambiental a quantidade de centenas de milhares de toneladas de dióxido de carbono serão acrescidas anualmente à custa dos voos para o Montijo", exemplifica.

A expansão do aeroporto de Heathrow foi considerada ilegal por um tribunal inglês, esta quinta-feira, devido a questões relacionadas com as alterações climáticas, que podem demover o projeto avaliado em cerca de 18 milhões de libras (21 milhões de euros).

O juiz do tribunal decidiu que a construção de uma terceira pista no aeroporto, considerado o mais movimentado na Europa, seria "legalmente fatal".

A principal causa para o chumbo da proposta está na incongruência deste projeto face aos compromissos assumidos pelo Governo britânico em relação às alterações climáticas.

O Governo decidiu não recorrer da decisão do tribunal. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem-se manifestado contra esta expansão, proposta pelo anterior executivo. Durante a sua campanha eleitoral, Johnson garantiu que iria fazer os possíveis para interromper os planos para Heathrow.