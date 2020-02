Praga de gafanhotos. UE manda mais 10 milhões de euros para África

A Comissão Europeia decidiu doar mais 10 milhões de euros para o combate da praga de gafanhotos que está a assolar a África Oriental.

Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira, trata-se de “uma das pragas de gafanhotos-do-deserto mais graves desde há décadas” e pode ter “consequências devastadoras para a segurança alimentar” daquela região.

Na África Oriental, 27,5 milhões de pessoas sofrem de grave insegurança alimentar e, pelo menos, mais 35 milhões estão em risco, sublinha a nota de Bruxelas.

“Esta crise mostra, uma vez mais, a fragilidade dos sistemas alimentares confrontados com ameaças”, sublinha a comissária responsável pelas Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen.

“A abordagem da UE, em consonância com o Pacto Ecológico, centra-se na sustentabilidade. Temos de reforçar a capacidade de resposta coletiva a estas ameaças, mas também temos a responsabilidade de intervir de imediato com determinação para evitar uma crise grave, combater as causas profundas desta catástrofe natural e proteger os meios de subsistência e a produção alimentar”, defende ainda.

A Comissão Europeia está a trabalhar em conjunto com a ONU – em concreto, com a FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), que já elaborou um plano de resposta – e também com o Programa Alimentar Mundial.

Mas importa alargar de imediato as intervenções nacionais para apoiar os governos dos países afetados, defende a Comissão no comunicado, relembrando a vulnerabilidade das populações afetadas.

A contribuição de 10 milhões de euros da UE, anunciada nesta quinta-feira, complementa o milhão de euros dos fundos humanitários já mobilizado (na semana passada).