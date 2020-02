Independentistas catalães inspiram-se no 25 de Abril

As autoridades da Catalunha lembraram esta quinta-feira o 25 de Abril, enquanto inspiração para a luta democrática rumo à independência.

Na reabertura da delegação oficial da Generalitat, o governo regional catalão, em Lisboa – que, como todas as outras tinha sido encerrada em 2017 por força da invocação do artigo 155 da constituição espanhola, que suprime a autonomia, o conselheiro para as relações externas da Catalunha, Alfred Bosch, lembrou a mudança que os portugueses conseguiram em 1974.

“Em frente ao Parlamento de Portugal, entoaram o Grândola Vila Morena e diziam na terra na fraternidade, o povo é quem mais ordena. Para nós catalães, este espírito democrático português é um espírito que partilhamos. Por isso é que para alem das relações económica, empresarial, cultural e turística, achamos que deve ser fortalecida uma relação institucional, política, e de valores democráticos”.

Com a reabertura das delegações – tanto em Portugal, como em vários outros países – a Catalunha volta a ter representações diplomáticas para desenvolver contactos políticos, empresariais e culturais.

Uma atividade que ainda não é totalmente livre, o que leva Alfred Bosch a citar também Fernando Pessoa. “Como dizia Fernando Pessoa não se sente a liberdade, se nunca se viveu oprimido. A repressão também serve para valorizar ainda mais a liberdade, que deve ser conjunta e partilhada por todos os povos do Mundo, e da Europa, sem dúvida”.

A inauguração da delegação da Catalunha em Lisboa contou com a presença de Quim Torra, o Presidente da Generalitat, que ontem voltou a reunir com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, no âmbito do novo processo negocial entre as duas partes.

Quim Torra faz um balanço ambíguo dessas conversas com Madrid.

“Pelo menos no meu caso, é a quarta vez que reúno com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, e continuo sem perceber qual é a posição do Governo espanhol”, diz.

“A posição do Governo da Catalunha é muito clara: queremos o exercício à autodeterminação, formulado num referendo que permita a todos os cidadãos da Catalunha decidir o seu futuro político democraticamente.”

“Por outro lado”, conclui, “queremos a amnistia, o fim da repressão, e a reparação de tudo o que aconteceu”.