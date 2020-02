Coronavírus. Japão confirma primeiro caso de reinfeção com COVID-19

As autoridades japonesas confirmaram esta quinta-feira o seu primeiro caso de reinfeção com COVID-19, a nova estirpe do coronavírus que se espalhou a partir da China ao longo dos últimos dois meses, tendo causado a morte a cerca de 3.000 pessoas em todo o mundo.

Apesar de potencialmente mortal e altamente infeciosa, a nova estirpe tem uma taxa de recuperação muito alta e vitima sobretudo pessoas idosas, com doenças respiratórias crónicas ou com outras fragilidades. Mas a notícia de que é possível apanhar o vírus depois de ter sido curado está a preocupar os especialistas, que temem que isso seja um indício de que a estirpe se possa manter dormente no organismo.

Philip Tierno, professor de microbiologia e patologia na Universidade de Nova Iorque explicou à "Sky News" que “depois de contrair a doença ela pode manter-se dormente e com sintomas mínimos. Mas depois pode exacerbar-se se conseguir chegar aos pulmões”.