Westbrook ajuda Rockets a "meter a quinta"

Russell Westbrook foi a figura da vitória dos Houston Rockets, em casa, frente aos Memphis Grizzlies por 140-112.

O base, antigo "Most Valuable Player", ficou às portas do triplo-duplo, com 33 pontos, nove ressaltos e oito assistências. James Harden apontou 30 pontos e sete ressaltos e Austin Rivers registou 23 pontos.

Os Rockets somam a quinta vitória consecutiva, a segunda melhor série atual, atrás das seis dos LA Lakers. A equipa de Houston ocupa o quarto lugar da conferência oesta, com 38 vitórias e 20 derrotas, muito próximo dos registos de LA Clippers, terceiro classificado, e Denver Nuggets, segundo.

Outros resultados

Charlotte Hornets 107-101 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 108-94 Philadelphia 76ers

Washington Wizards 110-106 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 120-130 Orlando Magic

Miami Heat 126-129 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 103-109 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 92-102 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 103-114 Boston Celtics