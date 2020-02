Três grandes tentam seguir para os oitavos da Liga Europa

Benfica, FC Porto e Sporting procuram, esta quinta-feira, garantir um lugar nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, em que já não estará o Sporting de Braga, que foi eliminado pelo Rangers, na quarta-feira.

Os bracarenses não conseguiram inverter o desaire da semana passada (3-2), na Escócia, e acabaram por ceder nova derrota, desta vez em casa, por 1-0. Ryan Kent anotou o único tento da partida, que atirou a formação comandada por Rúben Amorim para fora da prova.

Benfica e FC Porto tentam emendar as derrotas da primeira mão dos 16 avos, ambas por 2-1, e capitalizar os golos solitários obtidos fora de casa, nas visitas ao Shakhtar Donetsk e Bayer Leverkusen, respetivamente.

O tento de Pizzi, de grande penalidade, deixou a eliminatória em aberto para os encarnados, que voltaram aos triunfos na segunda-feira, perante o Gil Vicente (1-0), para o campeonato, antes de receberem o líder da Liga ucraniana, orientado por Luís Castro, no Estádio da Luz, a partir das 20h00.

Antes, às 17h55, o FC Porto, que também vem de um triunfo para a I Liga, diante do Portimonense (1-0), é anfitrião dos alemães do Bayer Leverkusen, no Estádio do Dragão, sendo que também os dragões conseguiram adiar as decisões da eliminatória, graças ao golo do colombiano Luis Díaz na primeira mão.