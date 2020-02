Rolando reforça o Sporting de Braga

Rolando vai reforçar o Sporting de Braga por uma temporada e meia, segundo escreve o jornal "Record".

O internacional português de 34 anos está sem clube desde o final da última época, quando terminou contrato com o Marselha. Por ser um jogador livre, pode assinar por qualquer outro clube e ser já opção.

Rolando deverá assinar contrato por uma temporada e meia e pode ser apresentado já hoje. O defesa-central foi colega de equipa de Rúben Amorim no Belenenses, no início da carreira, e já teria negociado com o Braga no início da temporada, sem que as partes chegassem a acordo.

O defesa-central, que foi campeão nacional quatro vezes pelo FC Porto, não joga em Portugal precisamente desde que deixou os dragões em 2012/13, depois de quatro épocas de sucesso no FC Porto. Passou pelo Nápoles, Inter de Milão, Anderlecht e Marselha, onde esteve as últimas quatro épocas.

Rolando venceu também uma Liga Europa, três Taças de Portugal e quatro Supertaças Cândido de Oliveira. O central foi internacional português em 21 ocasiões e marcou presença no Mundial 2010 e Europeu 2012.

Depois da entrada de Amorim para o cargo, o Braga joga num sistema tático com três defesas-centrais. Nesse sentido, o plantel conta agora com sete jogadores para a posição: Tormena, Wallace, Bruno Viana, David Carmo, Bruno Wilson, Raúl Silva e Rolando.