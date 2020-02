Manuel Mota apita primeiro jogo da jornada 23

Manuel Mota é o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem para ajuizar o encontro de abertura da jornada 23 da I Liga, entre Portimonense e Vitória de Setúbal.

O árbitro de 42 anos, da Associação de Futebol de Braga, será assistido por Jorge Fernandes e Luciano Maia. André Castro é o quarto-árbitro.

Na Cidade do Futebol, o videoárbitro será Luís Ferreira, assistido na função por Inácio Pereira.

O Portimonense, 17º classificado com 15 pontos, recebe o Vitória de Setúbal, mais tranquilo na classificação, no 12º posto com 26 pontos, às 20h30, no Portimão Estádio.