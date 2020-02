Europa só para grandes

A derrota do Sporting de Braga na Liga Europa e a possibilidade de FC Porto, Sporting e Benfica seguirem para os oitavos de final são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos desta quinta-feira, dia 27 de março de 2020.

Jornal "A Bola" escreve "só para grandes", depois da eliminação do Braga, na quarta-feira, após derrota por 1-0 contra o Rangers, em casa. FC Porto recebe Leverkusen, Sporting joga no terreno do Basaksehir e Benfica recebe o Shakhtar Donetsk.

"O Jogo" dá também destaque à partida dos três grandes na Liga Europa: "Aposta tripla", pode ler-se.

Já o "Record" destaca a decisão da FIFA em dar razão a Rafael Leão e Rúben Ribeiro, no pedido de compensação do Sporting na sequência da rescisão unilateral pedida pelos jogadores. "Sporting livra-se de boa", escreve o "Record", depois do clube ter faturado 126 milhões de euros nos acordos de saída de outros sete jogadores que também rescindiram.