Clubes vão receber formação sobre o coronavírus

Os clubes de futebol da I e II Liga vão receber formação sobre o coronavírus, uma decisão tomada pela Liga de Clubes e Direção-Geral de Saúde, após uma reunião, esta manhã.

Os dois organismos estiveram reunidos para avaliar a situação do coronavírus e perceber o possível impacto no futebol profissional português, numa altura em que o futebol italiano tem sido afetado pela doença.

"Ficou decidido que existirá um contacto direto e permanente entre as duas instituições, com atualizações constantes sobre a situação em Portugal, e também que existirá formação junto dos 34 clubes do futebol profissional para prevenção da chegada do vírus ao nosso país e gestão de eventos de massas, como são os casos dos jogos de futebol", pode ler-se, na nota divulgada pela Liga de Clubes.

Para além disso, ficou ainda em aberto a possibilidade da Liga e Direção-Geral de Saúde realizaram uma campanha de sensibilização, de alerta no âmbito da prevenção.