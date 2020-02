Premier League cria "Hall of Fame"

A Premier League anunciou, em comunicado, que vai criar o seu "Hall of Fame", para reconhecer e celebrar as principais figuras que passaram pelo principal escalão do futebol inglês desde a sua criação, em 1992.

Segundo a nota oficial, a Premier League anunciará os primeiros dois elementos a figurar no "Hall of Fame" no dia 19 de março.

"Desde 1992, a Premier League foi a casa de vários jogadores de classe mundial, que marcaram gerações e nos providenciaram com grande futebol durante várias épocas. Um lugar no nosso 'hall of fame' está reservado para os melhores dos melhores", disse Richard Masters, diretor-executivo da Premier League.

A liga anunciará vários candidatos, sendo que os adeptos poderão também votar para acrescentar mais nomes à lista. Para ser elegível para integrar o "Hall of Fame" da Premier League, o jogador já tem de ter terminado a carreira e só será tida em conta a sua carreira na Premier League.

Nesse sentido, Cristiano Ronaldo, o último jogador a vencer uma Bola de Ouro enquanto jogava num clube inglês - Manchester United em 2008 -, não deverá ser incluído, para já.