Liga espanhola não permite Leganés contratar substituto de Braithwaite

O Leganés anunciou, esta quinta-feira, que a Federação Espanhola (RFEF) não permitiu que o clube contratasse um substituto para Martin Braithwaite, que transferiu-se para o Barcelona fora da janela de transferências.

O emblema catalão contratou Braithwaite fora do período de transferências devido a um regulamento da Federação Espanhola, que permite uma contratação em caso de lesão grave de um jogador, que foi, neste caso, Ousmane Dembelé.

No entanto, a Federação argumenta que "não existe qualquer regra que permita que um clube contrate um jogador, quando outro do plantel tenha saído do clube fora do período de transferências, após terem pago a sua cláusula de rescisão", pode ler-se, na nota publicada pelo Leganés.

Para além disso, a RFEF argumenta que permitir o pedido do Leganés poderia "desencadear uma série de transferências fora da janela de mercado, que podería causar dano notável à integridade da competição e igualdade dos seus participantes".