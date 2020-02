Flamengo de Jorge Jesus conquista Supertaça sul-americana

Mais uma vitória para Jorge Jesus. O Flamengo conquistou na quarta-feira a Supertaça sul-americana, ao vencer os equatorianos do Independiente Del Valle por 3-0, no Rio de Janeiro.

Depois do empate a duas bolas no Equador, na primeira mão, os brasileiros venceram com golos de Gabriel Barbosa, aos 19 minutos, e Gerson, aos 62 e 89, num embate em que atuou reduzido a 10 unidades desde os 23, por expulsão de Willian Arão.

Flamengo conquistou a Recopa pela primeira vez na história do clube.

É o terceiro título desta temporada, o quinto do técnico português desde que está no Brasil. Sob o comando de Jorge Jesus, o “Fla” já havia conquistado a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, em 2019, e, já este ano, a Supertaça brasileira e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.