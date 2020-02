Equipa da terceira divisão italiana em quarentena devido a coronavírus

King Udoh, jogador do Pianese, da terceira divisão italiana, estará infetado com coronavírus, de acordo com os jornais italianos "La Nazione" e "Gazzetta dello Sport" e toda a equipa está, atualmente, em quarentena.

O Pianese jogou contra a equipa sub-23 da Juventus, no último fim-de-semana, onde alinharam vários jogadores que normalmente incluem os treinos da equipa principal da "Vecchia Signora".

Udoh não participou na partida da Série C depois de ter sentido febre e mal-estar no dia anterior da partida, quando estava em estágio com a equipa.

O resultado do teste foi positivo e o jogador foi transportado para o hospital. Toda a equipa do Pianese está atualmente em quarentena.