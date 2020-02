Ferrari mais rápida nos testes de pré-época

A Ferrari terminou esta quinta-feira na frente da tabela de tempos pela primeira vez esta temporada, ao fim de cinco dias de testes para o início do Mundial de Fórmula 1.

O alemão Sebastian Vettel, que deu 144 voltas ao traçado de Montmeló, em Barcelona, fez o melhor registo em 1.16,841 minutos, tendo sido mesmo o único a baixar do segundo 17.

O francês Pierre Gasly (Alpha Tauri) terminou em segundo, a 225 milésimos de segundo, seguido do canadiano Lance Stroll (Racing Point), a 277 milésimos do mais rápido.

O melhor Mercedes foi o do finlandês Valtteri Bottas, na sétima posição, a 1,144 segundos, enquanto que o britânico Lewis Hamilton, campeão em título, ficou com o pior tempo do dia, a 5,584 segundos de Vettel.

Hamilton só teve oportunidade de rodar 14 voltas à tarde pois o motor do seu Mercedes acabou por ceder. Um problema pouco habitual na equipa germânica, até porque este propulsor contabilizava cerca de 800 voltas quando, durante a temporada, cada motor deve aguentar pelo menos mil.

Os testes prosseguem esta sexta-feira no circuito catalão.

O campeonato está previsto começar no dia 15 de março, na Austrália.