​Coronavírus afasta chineses da Europa. Intenções de reservas turísticas baixam 30%

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, avança que o turismo na Europa está a ser afetado pelo surto de coronavírus na China.



“A nível europeu o impacto do mercado chinês, como mercado emissor para a Europa é da ordem dos 30%. Ou seja, estamos a observar na Europa uma diminuição das intenções de reserva na ordem dos 30%”, diz a governante à Renascença.

Em Portugal, Rita Marques acredita que o impacto será menor. “Em Portugal estamos atentos. Nesta altura as perspetivas que temos, tendo em conta as estatísticas, evidenciam um impacto bem menor do que é previsto para a Europa”, avança.

Ainda assim, o Governo garante estar a preparar-se para impactos maiores, embora prefira não adiantar que medidas estão na calha.

”Temos reagido a qualquer fenómeno que tenha impacto no setor. Foi assim no Brexit. Será assim no caso do coronavírus quando e se chegar a altura. Estamos a preparar medidas e, em breve, se for esse o caso, daremos conta das mesmas”, explica.