Luís Castro acredita que o Shakhatar justificou o apuramento na segunda parte

Luís Castro descreveu, esta quinta-feira, a exibição do Shakhtar Donetsk, no terreno do Benfica, como "horrível" na primeira parte e "forte" na segunda, a justificar a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

"Enquanto na primeira parte recuperámos e continuámos debaixo do jogo, na segunda parte recuperámos e ficámos por cima. Na primeira parte, sofremos golos e não acordámos. Deixámos o Benfica chegar com facilidade ao último terço. Fizemos uma primeira parte horrível, perante um Benfica avassalador, que nos aniquilou totalmente. Retificámos tudo na segunda parte. Fomos uma equipa melhor. Fomos uma equipa forte durante toda a segunda parte, que justificou o apuramento para os 'oitavos'", salientou o técnico português, em declarações à SIC Notícias.

Luís Castro acredita que o Shakhtar é um justo vencedor da eliminatória dos "16 avos", pelo que fez no conjunto das duas mãos:

"Merecemos claramente passar esta eliminatória, porque fomos melhores na primeira e na segunda parte do primeiro jogo, na primeira parte deste jogo o Benfica foi melhor e na segunda parte fomos melhores."