Ferreyra acredita que Benfica e Shakhtar são candidatos à conquista da Liga Europa

Facundo Ferreyra acredita que o vencedor da eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa entre Benfica e Shakhtar Donetsk pode vencer a Liga Europa. O antigo jogador dos dois emblemas fez a antevisão da partida, em declarações a Bola Branca.

"Hoje em dia, as equipas são todas muito competitivas. Todas são muito fortes e podem ganhar a Liga Europa. [Se o Benfica pode vencer?] Pode, claro que sim, até porque tem um grande plantel", começa por dizer.

O ponta-de-lança argentino de 28 anos deixou uma marca forte no Shakhtar, onde apontou 56 golos em 114 jogos, durante quatro épocas. As exibições no clube ucraniano valeram-lhe a transferência para o Benfica, em 2018/19, sem sucesso. O avançado fez um golo em nove jogos e seguiu emprestado para o Espanyol em janeiro, onde ainda joga.

Apesar de reconhecer valia nos dois conjuntos, Ferreyra prefere não apontar a um favorito para seguir em frente: "É um jogo difícil para ambos. São duas grandes equipas e vai ser uma partida bonita porque vão jogar para vencer. Nenhum dos dois é favorito, os dois podem ganhar".

Apesar de distante, Ferreyra coloca o Benfica na rota do título de campeão nacional, troféu que também venceu na época passada, apesar de não ter integrado o grupo no final da temporada: "Seguramente que sim, tem uma grande equipa e grandes jogadores".

Foco para roubar titularidade a RDT

Esta temporada, Ferreyra soma apenas cinco titularidades no campeonato e um golo marcado. No total, apontou oito golos em 24 jogos disputados, a maioria nas pré-eliminatórias da Liga Europa, competição em que o Espanyol tenta, esta quinta-feira, dar a volta a uma derrota sofrida, por 4-0, em casa do Wolverhampton, na primeira mão dos 16 avos de final.

O argentino mostra-se algo desiludido pela falta de minutos esta época. Ferreyra disputa a titularidade com o compatriota Jonathan Calleri e com Raúl de Tomás, também contratado ao Benfica.

"Estou agora no Espanyol, hoje também vou ter um jogo muito difícil, temos de dar a volta a um desafio que ficou complicado no jogo fora. Estou um pouco triste por não jogar tanto como queria, mas estou sempre a lutar e olhar em frente. Espero que mude", remata.

O Benfica-Shakhtar Donetsk está marcado para esta quinta-feira, às 20h00, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.